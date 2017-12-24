В Турции уволили около 3 тыс. служащих за попытку госпереворота

При этом во время нынешней волны увольнений своих постов лишились 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 профессоров и преподавателей.

Всего с июля прошлого года было арестовано около 50 тыс. человек, освобождены 110 тыс. сотрудников различных учреждений.

Как сообщал УНН, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года состоялась попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча Фетуллаха Гюлена. В Турции завершено расследование по делу о попытке госпереворота.