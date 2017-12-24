У Туреччині звільнили близько 3 тис. службовців через спробу держперевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Туреччині в рамках нового указу про надзвичайний стан, пов'язаний зі спробою державного перевороту влітку минулого року, звільнено 2 тисячі 756 осіб із державних посад. Про це повідомляє Hurriet, передає УНН.
При цьому під час нинішньої хвилі звільнень своїх постів позбулися 637 військовослужбовців, 360 співробітників жандармерії, 150 професорів і викладачів.
Всього від липня минулого року було заарештовано близько 50 тис. осіб, звільнені 110 тис. співробітників різних установ.
Як повідомляв УНН, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 відбулася спроба державного перевороту. Влада країни звинувачує в організації путчу Фетуллаха Ґюлена. У Туреччині завершено розслідування у справі про спробу держперевороту.