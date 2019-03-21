В Турции снова произошло землетрясение

Подземные толчки произошли в районе Аргуван в провинции Малатия.

"Аргуван, Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,1. После землетрясения пока не было сообщений о негативных последствиях", - указали в Управлении, добавив, что следят за развитием событий.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 4,3. Эпицентр залегал на глубине 5 км.

Землетрясение произошло в 51 км к северу от Малатии и за 204 км к северу от Газиантепа.

После него произошло землетрясение на западе Турции магнитудой 2,6 - на глубине 6 км в 222 км к юго-востоку от Измира.

Напомним, землетрясение произошло утром 20 марта в провинции Денизли на юго-западе Турции. Три человека были ранены.