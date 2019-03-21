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У Туреччині знову стався землетрус

Київ • УНН

 • 12986 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На сході Туреччини вранці у вівторок, 21 березня, стався землетрус магнітудою 4,1. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни.

У Туреччині знову стався землетрус

Підземні поштовхи сталися у районі Аргуван у провінції Малатія.

"Аргуван, Малатія, стався землетрус магнітудою 4,1. Після землетрусу наразі не було повідомлень про негативні наслідки", - вказали в Управлінні, додавши, що стежать за розвитком подій.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу в 4,3. Епіцентр залягав на глибині 5 км.

Землетрус стався за 51 км на північ від Малатії і за 204 км на північ від Газіантепа.

Після нього стався землетрус на заході Туреччини магнітудою 2,6 - на глибині 6 км за 222 км на південний схід від Ізміра.

Нагадаємо, землетрус стався зранку 20 березня у провінції Денізлі на південному заході ТуреччиниТроє людей були поранені.

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