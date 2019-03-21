У Туреччині знову стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На сході Туреччини вранці у вівторок, 21 березня, стався землетрус магнітудою 4,1. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни.
Підземні поштовхи сталися у районі Аргуван у провінції Малатія.
"Аргуван, Малатія, стався землетрус магнітудою 4,1. Після землетрусу наразі не було повідомлень про негативні наслідки", - вказали в Управлінні, додавши, що стежать за розвитком подій.
Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу в 4,3. Епіцентр залягав на глибині 5 км.
Землетрус стався за 51 км на північ від Малатії і за 204 км на північ від Газіантепа.
Після нього стався землетрус на заході Туреччини магнітудою 2,6 - на глибині 6 км за 222 км на південний схід від Ізміра.
Нагадаємо, землетрус стався зранку 20 березня у провінції Денізлі на південному заході Туреччини. Троє людей були поранені.