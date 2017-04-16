В Турции завершилось голосование на референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Голосование на референдуме по конституционной реформе в Турции завершилось. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
Голосование на референдуме по конституционной реформе в Турции завершилось в пять часов вечера по местному времени в воскресенье.
В 32 восточных провинциях голосования завершилось на час раньше.
Около 55 млн человек в 81 провинциях имели право голосовать на референдуме по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.
Как сообщал УНН, 16 апреля в Турции началось голосование на референдуме по конституционной реформе.