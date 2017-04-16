У Туреччині завершилось голосування на референдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голосування на референдумі щодо конституційної реформи в Туреччині завершилось. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
Голосування на референдумі щодо конституційної реформи в Туреччині завершилось о п'ятій годині вечора за місцевим часом у неділю.
У 32 східних провінціях голосування завершилось на годину раніше.
Близько 55 мільйонів людей у 81 провінціях мали право голосувати на референдумі щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.
Як повідомляв УНН, 16 квітня у Туреччині розпочалось голосування на референдумі щодо конституційної реформи.