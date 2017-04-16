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У Туреччині завершилось голосування на референдумі

У Туреччині завершилось голосування на референдумі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голосування на референдумі щодо конституційної реформи в Туреччині завершилось. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.

Голосування на референдумі щодо конституційної реформи в Туреччині завершилось о п'ятій годині вечора за місцевим часом у неділю.

У 32 східних провінціях голосування завершилось на годину раніше.

Близько 55 мільйонів людей у 81 провінціях мали право голосувати на референдумі щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.

Як повідомляв УНН, 16 квітня у Туреччині розпочалось голосування на референдумі щодо конституційної реформи.

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