В Турции задержали контрабандистов за попытку продать старинный папирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Турецкие правоохранители задержали группу лиц при попытке продажи 1400-летней религиозной книги, написанной на папирусе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий ресурс Нaberturk.
Команда губернской жандармерии по борьбе с контрабандой и организованной преступностью задержали 6 человек, которых подозревают в контрабанде в связи с попыткой продать 18-страничную и 36-страничную книгу религиозных мотивов, написанную на папирусе с кожаными чехлами.
Напомним, в пункте пропуска "Киев" в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Турции, объявленного в международный розыск.