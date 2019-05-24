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У Туреччині затримали контрабандистів за спробу продати старовинний папірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Турецькі правоохоронці затримали групу осіб під час спроби продажу 1400-річної релігійної книги, написаної на папірусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецький ресурс Нaberturk.

Команда губернської жандармерії з боротьби з контрабандою і організованою злочинністю затримала 6 осіб, яких підозрює у контрабанді у зв’язку зі спробою продати 18-сторінкову і 36-сторінкову книжки релігійних мотивів, написану на папірусі зі шкіряними чохлами.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Київ" в аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали громадянина Туреччини, оголошеного у міжнародний розшук.

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