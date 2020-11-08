В Турции отреагировали на победу Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Для Турции в отношениях с США ничего не изменится с приходом к власти нового президента. Об этом заявил журналистам в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай, передает УНН со ссылкой на Gazete Duvar.
"Когда в любой стране проходят выборы, когда кто-то меняется, для нас ничего не меняется... Конечно, будет переходный период", - цитируют вице-президента СМИ.
Кроме того, по данным Reuters, Октай заявил журналистам, что Турция продолжит сотрудничество с новой администрацией США по вопросам, касающихся союзников по НАТО.
Напомним, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США.
С победой на президентских выборах Байдена уже успело поздравить множество мировых лидеров. Среди них, в частности, и Президент Украины Владимир Зеленский.