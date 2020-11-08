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У Туреччині відреагували на перемогу Байдена

Київ • УНН

 • 23553 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Для Туреччини у стосунках зі США нічого не зміниться із приходом до влади нового президента. Про це заявив журналістам у неділю віце-президент країни Фуат Октай, передає УНН із посиланням на Gazete Duvar.

"Коли у будь-якій країні проходять вибори, коли хтось змінюється, для нас нічого не змінюється... Звичайно, буде перехідний період", - цитує віце-президента ЗМІ.

Крім того, за даними Reuters, Октай заявив журналістам, що Туреччина продовжить співпрацю із новою адміністрацією США з питань, що стосуються союзників по НАТО.

Нагадаємо, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США.

З перемогою на президентських перегонах Байдена вже встигло привітати безліч світових лідерів. Серед них, зокрема, і Президент України Володимир Зеленський.

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