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В Турции грузовик въехал в толпу: 20 человек погибли, еще 26 ранены

Киев • УНН

 • 262343 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Турции грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу. В результате аварии погибли 20 человек, 26 получили ранения. Министр юстиции заявил, что по аварии начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TRT.

В Турции грузовик въехал в толпу: 20 человек погибли, еще 26 ранены

Детали

Авария произошла в турецком городе Мардин. На место аварии была направлена ​​полиция, пожарная служба и бригада скорой медицинской помощи «112».

Офицеры, которые помогали пострадавшим, и собравшиеся вокруг граждане также пострадали от другого ехавшего сзади грузовика.

Министр юстиции Боздаг объявил, что главная прокуратура Дерика начала судебное расследование двух отдельных аварий с грузовиками, которые произошли в районе Дерик в Мардине.

Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 20, 2022

Президент Эрдоган выразил соболезнования в своем Twitter.

Цитата

“После Газиантепа мы, к сожалению, получили новости об аварии в районе Дерик в Мардине. Я желаю Божьего милосердия нашим гражданам, потерявшим жизнь в аварии, и желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранение“, – написал Эрдоган.

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.

Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Bir kez daha başımız sağ olsun.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

Транспортные средства участников ДТП убрали с дороги с помощью эвакуаторов и кранов.

Дорога, которая была закрыта на время после того, как бригады муниципалитета завершат работы по уборке, будет вновь открыт для движения.

Напомним

В Австрии произошло ДТП с пьяными украинскими дипломатами: в МИДе подтвердили причастность чиновников.

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