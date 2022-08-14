В Австрії сталася ДТП з пʼяними українськими дипломатами: в МЗС підтвердили причетність чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Відні сталася ДТП за участю автомобіля українського військового аташе. Пʼяний водій протаранив авто з туристами, коли вони зупинилися на червоному сигналі світлофора. Про це інформує Kurier, УНН.
Деталі
У МЗС України підтвердили аварію та запевнили, що українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП.
Цитата
«Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку», - підкреслив спікер МЗС України Олег Ніколенко.
Рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалено за результатами розслідування.