В Турции произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На юге Турции произошло землетрясение, сила толчков составила 4,5 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Толчки силой 3,8, 4,5 3,8 были зафиксированы 4 августа во Средиземноморском регионе по времени соответственно в 3:51, 4:01, 5:12", - говорится в сообщении.
О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.
Напомним, на Фиджи произошло мощное землетрясение.