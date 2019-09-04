В Турции произошло землетрясение

"Толчки силой 3,8, 4,5 3,8 были зафиксированы 4 августа во Средиземноморском регионе по времени соответственно в 3:51, 4:01, 5:12", - говорится в сообщении.

О разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не сообщалось.

Напомним, на Фиджи произошло мощное землетрясение.