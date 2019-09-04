У Туреччині стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На півдні Туреччини стався землетрус, сила поштовхів сягнула 4,5 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
"Поштовхи силою 3,8, 4,5 3,8 були зафіксовані 4 серпня у Середземноморському регіоні за часом відповідно о 03:51, 04:01, 05:12", - йдеться в повідомленні.
Про руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу не повідомлялося.
Нагадаємо, на Фіджі стався потужний землетрус.