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В Турции больше недели ищут пропавшую в горах украинку

Киев • УНН

 • 20577 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Турции больше недели продолжаются поиски 42-летней украинки Яны Кривошеи, которая на майские праздники отправилась в Турцию на гору Geyik Sivrisi и вскоре по приезду перестала выходить на связь. Об исчезновении в соцсетях сообщил брат пропавшей туристки Вячеслав Кривошея, передает УНН.

В Турции больше недели ищут пропавшую в горах украинку

Цитата:

"Моя родная сестра Яна Валерьевна Кривошея (1979 г.р.) на майские праздники (с 1.05.2021) умотала в Турцию. Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна - от людей отдохнуть тоже. Поехала... и пропала. На 10 мая у нее был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти сестру. С 12-го я нахожусь в горах возле Анталии", - сообщил Вячеслав.

Детали

По словам родственника, Яна перестала выходить на связь раньше. Последний раз, 2 мая, она отправила в мессенджере Viber сообщение маме "Я на вершине!".

Вячеслав позже сообщил, что вечером 10 числа об исчезновении женщины сообщили украинскому консулу в Турции. На следующий день брат прибыл в Турцию. Тогда же заявление об исчезновении было подано в полицию.

12 мая на горе нашли палатку Яны, в которой остались некоторые ее вещи, но не было двух ее рюкзаков. Вершину обследовали альпинисты, однако следов пропавшей девушки обнаружить не удалось.

Как сообщил брат, полиция рассматривает три версии исчезновения Яны:

1) заблудилась, упала в неизвестном пока месте;

2) поехала в другое место лазить (маловероятно);

3) похищение.

Отметим, что на данный момент УНН не удалось связаться с посольством Украины в Турции для подтверждения информации.

Напомним

Как сообщал ранее УНН, в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. У четырех из них выявлено COVID-19. На сегодня внешнеполитическое ведомство Украины прорабатывает возможность возвращения граждан на репатриационных рейсах иностранных государств, дело находится на контроле.

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