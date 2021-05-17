У Туреччині понад тиждень шукають зниклу в горах українку

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"Моя рідна сестра Яна Валеріївна Кривошея (1979 р.н.) на травневі свята (з 1.05.2021) умотала до Туреччини. Вона любить альпінізм, трекінг: море, гори, всі справи. Поїхала одна - і від людей відпочити теж. Поїхала... і зникла. На 10 травня у неї був зворотний рейс, але вона не повернулася. З 10 травня я, поки безуспішно, намагаюся знайти сестру. З 12-го я перебуваю в горах біля Анталії", - повідомив В'ячеслав.

Деталі

За словами родича, Яна перестала виходити на зв'язок раніше. Останній раз, 2 травня, вона відправила в месенджері Viber повідомлення мамі "Я на вершині!".

В'ячеслав пізніше повідомив, що ввечері 10 числа про зникнення жінки повідомили українському консулу в Туреччині. На наступний день брат прибув до Туреччини. Тоді ж заяву про зникнення було подано в поліцію.

12 травня на горі знайшли намет Яни, в якому залишилися деякі її речі, але не було двох її рюкзаків. Вершину обстежили альпіністи, однак слідів зниклої дівчини виявити не вдалося.

Як повідомив брат, поліція розглядає три версії зникнення Яни:

1) заблукала, впала в невідомому поки місці;

2) поїхала в інше місце лазити (малоймовірно);

3) викрадення.

Відзначимо, що на даний момент УНН не вдалося зв'язатися з посольством України в Туреччині для підтвердження інформації.

Нагадаємо

Як повідомляв раніше УНН, в зв'язку з призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19. На сьогодні зовнішньополітичне відомство України опрацьовує можливість повернення громадян на репатріаційних рейсах іноземних держав, справа знаходиться на контролі.



