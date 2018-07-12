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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47817 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Турции избили украинского туриста: мужчина в больнице, личность нападавшего установили

В Турции избили украинского туриста: мужчина в больнице, личность нападавшего установили

Киев  •  УНН

 • 19141 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому. Личность нападавшего установлена. Более того, турецкий суд запретил подозреваемому в избиении украинца покидать территорию страны. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Личность подозреваемого установлена, суд Анталии принял решение о запрете подозреваемому покидать территорию страны и уплатить определенную судом сумму", - сообщил он.

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Отметим, ранее сообщалось, что 7 июля в турецком городе Аланья гражданин РФ якобы избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому.

"Посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женой пострадавшего, туроператором, страховой компанией и руководством больницы. Мы обратились в компетентные органы Турции о предоставлении документов по делу. Также провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поиску альтернативных путей решения проблемы покрытия расходов на лечение и возможной транспортировки", - отметил Кирилич.

Впрочем, по его словам, посольство не нашло поддержки по этому вопросу.

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"МИД обратился к работодателю пострадавшего - "Запорожской путевой машинной станции" Приднепровского филиала ПАО "Укрзализныця" и страховой компании по месту работы пострадавшего для урегулирования ситуации по защите прав гражданина Украины", - сообщил начальник управления консульского обеспечения.

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