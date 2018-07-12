У Туреччині побили українського туриста: чоловік у лікарні, особу нападника встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому. Особа нападника встановлена. Більше того, турецький суд заборонив підозрюваному в побитті українця залишати територію країни. Про це в коментарі УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
“Особа підозрюваного встановлена, суд Анталії прийняв рішення про заборону підозрюваному залишати територію країни і сплатити визначену судом суму”, — повідомив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі стався жорстокий напад на українців
Зазначимо, раніше повідомлялось, що 7 липня у турецькому місті Аланья громадянин РФ нібито побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому.
“Посольство України у Туреччині постійно підтримує контакт з дружиною постраждалого, туроператором, страховою компанією та керівництвом лікарні. Ми звернулися до компетентних органів Туреччини щодо надання документів у справі. Також провели переговорили зі страховою компанією потерпілого щодо пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми покриття витрат на лікування і можливого транспортування”, — зазначив Кирилич.
Втім, за його словами, посольство не знайшло підтримки з цього питання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посперечались через Росію: у Литві естонець побив українця
“МЗС звернулося до роботодавця постраждалого — "Запорізької колійної машинної станції“ Придніпровської філії ПАТ "Укрзалізниця" та страхової компанії за місцем праці постраждалого для врегулювання ситуації із захисту прав громадянина України”, - повідомив начальник управління консульського забезпечення.