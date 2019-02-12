В Турции новая волна арестов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Турецкая прокуратура выдала ордер на задержание 1112 человек. Их подозревают в связях с движением находящегося в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Именно его Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eeuronews.
Массовая операция проводится в 76 регионах страны. Однако большинство подозреваемых, как сообщают местные СМИ, находятся в Анкаре.
После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 77 тысяч человек. Еще 150 тысяч госслужащих и военных лишились работы. Оппоненты турецкого президента Реждепа Тайипа Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслящих.
Напомним, Турция стягивает спецназ на границу с Сирией.