У Туреччині нова хвиля арештів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Турецька прокуратура видала ордер на затримання 1112 осіб. Їх підозрюють в зв'язках з рухом, що знаходиться в США ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Саме його Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту в 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.
Масова операція проводиться в 76 регіонах країни. Однак більшість підозрюваних, як повідомляють місцеві ЗМІ, знаходяться в Анкарі.
Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 77 тисяч осіб. Ще 150 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Опоненти турецького президента Реждеп Тайіпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для придушення інакомислячих.
Нагадаємо, Туреччина стягує спецназ на кордон з Сирією .