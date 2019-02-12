У Туреччині нова хвиля арештів

Масова операція проводиться в 76 регіонах країни. Однак більшість підозрюваних, як повідомляють місцеві ЗМІ, знаходяться в Анкарі.

Після невдалого путчу в Туреччині були заарештовані понад 77 тисяч осіб. Ще 150 тисяч держслужбовців і військових втратили роботу. Опоненти турецького президента Реждеп Тайіпа Ердогана звинувачують його у використанні провального путчу для придушення інакомислячих.



Нагадаємо, Туреччина стягує спецназ на кордон з Сирією .