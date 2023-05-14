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В Турции может состояться второй тур президентских выборов

В Турции может состояться второй тур президентских выборов

Киев • УНН

 • 1586706 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Турции, после подсчета голосов первого тура, может состояться второй тур президентских выборов, пишет УНН.

Детали

Так, сейчас в Турции еще продолжаются подсчеты голосов. На данный момент уже обработано 93,67% бюллетеней. 

Согласно им, за действующего Президента Турции Реджепа Эрдогана избиратели отдали 49,63% голосов. Его оппонент, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеет поддержку в 44,63%.

Если ни один из кандидатов, по итогам подсчета всех голосов, не наберет более 50% поддержки, то в Турции проведут второй тур выборов 28 мая, где и определится будущий президент страны.

Напомним

В Турции сегодня началось голосование на выборах президента и парламента. Голосование продолжалось с 8 утра до 17 часов (время совпадает с киевским). Первые результаты начали появляться в 21 час.

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