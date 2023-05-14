У Туреччині може відбутись другий тур президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Туреччині, після підрахунку голосів першого туру, може відбутись другий тур президентських виборів, пише УНН.
Деталі
Так, наразі в Туреччині ще тривають підрахунки голосів. На цей момент вже опрацьовано 93,67% бюлетенів.
Згідно з ними, за чинного Президента Туреччини Реджепа Ердогана виборці віддали 49,63% голосів. Його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу має підтримку в 44,63%.
Якщо жоден з кандидатів, за підсумками підрахунку всіх голосів, не набере більше 50% підтримки, то в Туреччині проведуть другий тур виборів 28 травня, де і визначиться майбутній президент країни.
Нагадаємо
У Туреччині сьогодні розпочалося голосування на виборах президента та парламенту.
Голосування тривало з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати почали з'являтись о 21 годині.