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У Туреччині може відбутись другий тур президентських виборів

У Туреччині може відбутись другий тур президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Туреччині, після підрахунку голосів першого туру, може відбутись другий тур президентських виборів, пише УНН.

Деталі

Так, наразі в Туреччині ще тривають підрахунки голосів. На цей момент вже опрацьовано 93,67% бюлетенів. 

Згідно з ними, за чинного Президента Туреччини Реджепа Ердогана виборці віддали 49,63% голосів. Його опонент, кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу має підтримку в 44,63%.

Якщо жоден з кандидатів, за підсумками підрахунку всіх голосів, не набере більше 50% підтримки, то в Туреччині проведуть другий тур виборів 28 травня, де і визначиться майбутній президент країни.

Нагадаємо

У Туреччині сьогодні розпочалося голосування на виборах президента та парламенту.

Голосування тривало з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати почали з'являтись о 21 годині.

Українські Національні Новини

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