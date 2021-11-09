В Турции кот с четырьмя ушами нашел дом и стал звездой соцсетей

Детали

Отмечается, что некоторое время Мидас жил на улице, пока его случайно не подобрала местная жительница, которая проходила мимо него. Она заметила, что животное выглядит очень необычно и решила забрать ее домой.

По словам женщины, четыре уха кота никак не влияют на его острый слух — это просто дополнительные “декорации”.

Также сообщается, что деформация кошки связана с рецессивной мутацией гена его родителей.

Добавим

Мидас также имеет Instagram-аккаунт, где хозяйка регулярно публикует его снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Midas (@midas_x24)