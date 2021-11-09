У Туреччині кіт із чотирма вухами знайшов будинок і став зіркою соцмереж

Деталі

Зазначається, що деякий час Мідас жив на вулиці, поки його випадково не підібрала місцева мешканка, яка проходила повз нього. Вона помітила, що тварина виглядає дуже незвичайно і вирішила забрати її додому.

За словами жінки, чотири вуха кота ніяк не впливають на його гостру чутку — це просто додаткові “декорації”.

Також повідомляється, що деформація кота пов’язана з рецесивною мутацією гена його батьків.

Додамо

Мідас також має Instagram-акаунт, де господиня регулярно публікує його знімки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Midas (@midas_x24)