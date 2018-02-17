В Турции несколько журналистов получили пожизненные сроки

Бывший главный редактор ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат — профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак признаны судом в Стамбуле виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти в Анкаре обвиняют в организации попытки путча в 2016 году, сообщила Анатолийское информационное агентство. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf.

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Правозащитная организация “Репортеры без границ” выразила возмущение решением суда. “Приговор Ахмету Алтан, Мехмету Алтан и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для дальнейших судебных процессов против журналистов, находящихся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям”, — заявил представитель “Репортеров без границ” Кристиан Мир (Christian Mihr).

Он также отметил, что “в связи с этим суровым приговором тем важнее, чтобы мировое сообщество и после освобождения Дениза Юджель следила за событиями в Турции и выступала в поддержку всех журналистов, которые и в дальнейшем страдают от произвола органов юстиции в этой стране”.

Напомним, канцлер Австрии Курц в интервью газете Bild am Sonntag 23 декабря выразил мнение, что Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в Европейском Союзе, и было бы честно прекратить переговоры о вступлении страны в европейское сообщество.