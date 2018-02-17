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У Туреччині кілька журналістів отримали довічні терміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Туреччині 16 лютого суд засудив до довічного тюремного ув’язнення трьох відомих журналістів. Того ж дня було звільнено репортера газети Die Welt Деніза Юджеля, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Колишній головний редактор нині закритої газети Taraf Ахмет Алтан, його брат — професор економіки та письменник Мехмет Алтан, а також відома журналістка Назлі Ілічак визнані судом у Стамбулі винними у зв’язках з рухом радикального проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада в Анкарі звинувачує в організації спроби путчу в 2016 році, повідомила Анатолійська інформаційна агенція. Разом з цими журналістами засуджені також іще троє співробітників газети Taraf.

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Правозахисна організація “Репортери без кордонів” висловила обурення рішенням суду. “Вирок Ахмету Алтану, Мехмету Алтану та Назлі Ілічак є катастрофічним сигналом для подальших судових процесів проти журналістів, які перебувають на лаві підсудних за аналогічними обвинуваченнями”, — заявив представник “Репортерів без кордонів” Крістіан Мір (Christian Mihr).

Він також зазначив, що “у зв’язку з цим суворим вироком тим важливіше, щоб світова спільнота і після звільнення Деніза Юджеля стежила за подіями у Туреччині та виступала на підтримку всіх журналістів, які і надалі страждають від свавілля органів юстиції в цій країні”.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag 23 грудня висловив думку, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в Європейському Союзі, і було б чесно припинити переговори про вступ країни до європейської спільноти.

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