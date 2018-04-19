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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Турции мужчина ради развода назвал себя террористом

Киев • УНН

 • 30164 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ради развода турецкий бизнесмен сообщил своей жене о принадлежности к террористической организации FETO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на HaberTürk.

В Турции мужчина ради развода назвал себя террористом

Ради женитьбы на любовнице Хайри Угур, глава Средиземноморского союза экспортеров готовой одежды, после попытки военного переворота в Турции заявил своей жене, что принадлежит к террористической организации FETO, которую подозревают в организации переворота.

Он заверил в этой информации свою жену и манипуляциями о потере финансового положения, мужчина перевез семью: жену и двух детей в Орландо (штат Флорида, США - ред). За 29 лет брака они смогли накопить около 200 000 000 турецких лир (49000000 долларов).

После этого, мужчина вернусь в Турцию и женился во второй раз. Правда раскрылась, когда его жена подала иск в суд относительно мошенничества своего супруга.

В деле будет разбираться суд.

Как сообщал УНН, поскольку мужчины и женщины не имеют одинаковых прав в бракоразводных процессах в шариатском суде, такая практика дискриминирующей и не имеет законной силы в Германии. Об этом заявил эксперт Европейской судебной палаты (ЕСН) в Люксембурге Хенрик Саугмандсгор.

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