У Туреччині чоловік заради розлучення назвав себе терористом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Заради розлучення турецький бізнесмен повідомив своїй дружині про приналежність до терористичної організації FETO. Про це повідомляє УНН з посиланням на HaberTürk.
Заради одруження на коханці Хайри Угур, глава Середземноморського союзу експортерів готового одягу, після спроби військового перевороту у Туреччині заявив своїй дружині, що належить до терористичної організації FETO, яку підозрюють в організації перевороту.
Він запевнив у цій інформації свою дружину і маніпуляціями про втрату фінансового положення, чоловік перевіз сім’ю: дружину і двох дітей в Орландо (штат Флорида, США - ред). За 29 років шлюбу вони змогли накопичити близько 200 мільйонів турецьких лір (49 мільйонів доларів).
Після цього, чоловік повернуся в Туреччину і одружився у друге. Правда розкрилася, коли його перша дружина подала позов до суду відносно шахрайства свого чоловіка.
У справі буде розбиратися суд.
Як повідомляв УНН, оскільки чоловіки і жінки не мають однакових прав у шлюборозлучних процесах в шаріатському суді, така практика є дискримінуючою і не має законної сили в Німеччині. Про це заявив експерт Європейської судової палати (ЄСП) в Люксембурзі Хенрік Саугмандсгор.