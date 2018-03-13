В Турции автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего погибли 13 человек. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Сообщается, что авария произошла на шоссе в провинции Чорум. Автобус врезался в грузовик, который остановился на обочине. Также сообщается о нескольких пострадавших, их состояние на данный момент не известно.
Напомним, 11 марта в Евлахском районе Азербайджана школьный микроавтобус марки "Вито" столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-53", в результате чего пострадали 19 человек.