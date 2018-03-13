У Туреччині автобус врізався у вантажівку, 13 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Туреччині пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті чого загинули 13 осіб. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Повідомляється, що аварія сталася на шосе в провінції Чорум. Автобус врізався у вантажівку, яка зупинилася на узбіччі. Також повідомляється про декілька постраждалих, їх стан наразі невідомий.
Нагадаємо, 11 березня в Евлахском районі Азербайджану шкільний мікроавтобус марки "Віто" зіткнувся з автомобілем марки "ГАЗ-53", в результаті чого постраждали 19 осіб.