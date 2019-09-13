В ЦИК решения Верховной Рады о прекращении полномочий "принимают"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Центральной избирательной комиссии решение Верховной Рады о прекращении полномочий всех членов ЦИК принимают. Об этом сообщила секретарь комиссии Наталья Бернацька УНН.
"Решение Верховной Рады принимаем, обвинения опровергаем", - сообщила собеседница.
Так, сегодня Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.
Отметим, что проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК предусматривает освобождение всех членов Центризбиркома по представлению Президента Украины, который считает, что решение ее членов во время последних выборов были политически мотивированы и часто не обоснованы.
В Центральной избирательной комиссии ранее на этой неделе прокомментировали соответствующее представление Президента, акцентировав, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как Президента Украины, так и Верховной Рады Украины.
"Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается", - заявили в ЦИК.