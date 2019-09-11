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У ЦВК офіційно прокоментували подання Зеленського

У ЦВК офіційно прокоментували подання Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Центральній виборчій комісії прокоментували подання Президента України Володимира Зеленського щодо припинення повноважень складу ЦВК, передає УНН.

“... якщо розглядати початок процесу дострокового припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії як політичний крок чи політично вмотивоване рішення, вважаємо за необхідне закцентувати, що такі дії несуть за собою і політичну відповідальність, як Президента України, так і Верховної Ради України. Комісія готова сприйняти таке рішення. Проте всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою, ЦВК сприймати відмовляється”, — йдеться у повідомленні.

У Комісії також наголосили, що Центральна виборча комісія здійснила всі підготовчі дії щодо встановлення результатів волевиявлення в одномандатному виборчому окрузі № 198.

“Однак, у зв’язку з початком процедури припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії та з метою уникнення ситуації, яка поставить під загрозу встановлення легітимних та законних результатів виборів, станом на 11 вересня ЦВК вимушена відтермінувати початок повторного підрахунку голосів на виконання рішення суду по справі № 9901/486/19”, — зазначено у заяві.

Нагадаємо, Комітет рекомендував Раді підтримати подання Зеленського на звільнення членів ЦВК.

Як повідомляв УНН, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.

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