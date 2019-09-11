Комітет рекомендував Раді підтримати подання Зеленського на звільнення членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував на пленарному засіданні Верховної Ради підтримати подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення членів Центральної виборчої комісії, передає кореспондент УНН.
Так, підкомітет рекомендував винести питання в сесійну залу і достроково припинити повноваження членів ЦВК.
"Пропоную підтримати пропозицію підкомітету. Також пропоную виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час розгляду цього питання народному депутату України, заступнику голови підкомітету Аліні Загоруйко", - зазначив голова комітету Андрій Клочко.
Відповідне рішення підтримали 16 членів комітету, тоді як два проголосували проти, а 7 утримались.
Нагадаємо, комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування 11 вересня на засіданні розглянув питання щодо подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення всіх членів ЦВК.