Комитет рекомендовал Раде поддержать представление Зеленского на увольнение членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал на пленарном заседании Верховной Рады поддержать представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении членов Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.
Так, подкомитет рекомендовал вынести вопрос в сессионный зал и досрочно прекратить полномочия членов ЦИК.
"Предлагаю поддержать предложение подкомитета. Также предлагаю выступить на пленарном заседании Верховной Рады Украины во время рассмотрения этого вопроса народному депутату Украины, заместителю председателя подкомитета Алине Загоруйко", - отметил председатель комитета Андрей Клочко.
Соответствующее решение поддержали 16 членов комитета, тогда как два проголосовали против, а 7 воздержались.
Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления 11 сентября на заседании рассмотрел вопрос о представлении Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех членов ЦИК.