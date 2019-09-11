Комітет розглядає подання Зеленського щодо звільнення членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування сьогодні на засіданні розглядає питання щодо подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення всіх членів ЦВК. Відповідне подання Президента на засіданні комітету зачитав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
"Президент України Володимир Зеленський вніс подання про звільнення з посад членів ЦВК: Басалаєвої Алли, Бернадської Наталії, Вербенського Михайла, Діденка Олега, Євстігнєєва Андрія, Єфремової Ірини, Желтової Ольги, Конопольського Олега, Кустової Світлани, Лотюк Ольги, Махніцької Катерини, Плукаря Віталія, Радченка Євгенія, Сліпачук Тетяни, Шепілова Леонтія, Юськової Тетяни", - повідомив Стефанчук.
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Також він звернувся з проханням до членів комітету підтримати дане подання на пленарному засідання.
Нагадаємо, питання щодо припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії народні депутати зможуть розглянути уже завтра, 12 вересня.