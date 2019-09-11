Комитет рассматривает представление Зеленского об увольнении членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления на заседании рассматривает вопрос о подаче Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех членов ЦИК. Соответствующее представление Президента на заседании комитета зачитал первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский внес представление об увольнении от должностей членов ЦИК: Басалаевой Аллы, Бернадской Натальи, Вербенского Михаила, Диденко Олега, Евстигнеева Андрея, Ефремовой Ирины, Желтовой Ольги, Конопольского Олега, Кустовой Светланы, Лотюк Ольги, Махницкой Екатерины, Плукаря Виталия, Радченко Евгения, Слипачук Татьяны, Шепилова Леонтия, Юськовой Татьяны", - сообщил Стефанчук.
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Также он обратился с просьбой к членам комитета поддержать данное представление на пленарном заседании.
Напомним, вопрос о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии народные депутаты смогут рассмотреть уже завтра, 12 сентября.