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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 93059 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115582 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113876 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121370 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149032 просмотра

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Комитет рассматривает представление Зеленского об увольнении членов ЦИК

Комитет рассматривает представление Зеленского об увольнении членов ЦИК

Киев  •  УНН

 • 16019 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления на заседании рассматривает вопрос о подаче Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех членов ЦИК. Соответствующее представление Президента на заседании комитета зачитал первый заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес представление об увольнении от должностей членов ЦИК: Басалаевой Аллы, Бернадской Натальи, Вербенского Михаила, Диденко Олега, Евстигнеева Андрея, Ефремовой Ирины, Желтовой Ольги, Конопольского Олега, Кустовой Светланы, Лотюк Ольги, Махницкой Екатерины, Плукаря Виталия, Радченко Евгения, Слипачук Татьяны, Шепилова Леонтия, Юськовой Татьяны", - сообщил Стефанчук.

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Также он обратился с просьбой к членам комитета поддержать данное представление на пленарном заседании.

Напомним, вопрос о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии народные депутаты смогут рассмотреть уже завтра, 12 сентября.

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