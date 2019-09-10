У "Слузі народу" прокоментували можливість ухвалення ВР рішення про зміну складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко прокоментував інформацію про подання Президента України про зміну складу Центральної виборчої комісії, а також припустив, що ВР може розглянути і підтримати його вже цього тижня. Про це він сказав журналістам, передає УНН.
За його словами, детально він не знайомий із поданням, але йому відомо, що Зеленський хоче змінити склад ЦВК через “факти бездіяльності”.
Корнієнко також припустив, що Рада може ухвалити відповідне рішення уже цього тижня. Разом з тим, він нагадав, що для того, аби відправити нинішній склад ЦВК у відставку необхідно 300 голосів нардепів.
“...якщо на цьому тижні буде проголосовано, наприклад, в четвер, а у п’ятницю опублікують рішення, то понеділок-середа є час для подання кандидатур”, — зазначив Корнієнко.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.