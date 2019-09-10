В "Слуге народа" прокомментировали возможность принятия ВР решения об изменении состава ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал информацию о представлении Президента Украины об изменении состава Центральной избирательной комиссии, а также предположил, что ВР может рассмотреть и поддержать его на этой неделе. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.
По его словам, подробно он не знаком с представлением, но ему известно, что Зеленский хочет изменить состав ЦИК из-за "фактов бездеятельности".
Корниенко также предположил, что Рада может принять соответствующее решение уже на этой неделе. Вместе с тем, он напомнил, что для того, чтобы отправить нынешний состав ЦИК в отставку необходимо 300 голосов нардепов.
"... если на этой неделе будет проголосовано, например, в четверг, а в пятницу опубликуют решение, то понедельник-среду есть время для представления кандидатур", - отметил Корниенко.
Напомним, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.