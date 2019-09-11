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В ЦИК официально прокомментировали представление Зеленского

В ЦИК официально прокомментировали представление Зеленского

Киев  •  УНН

 • 15727 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Центральной избирательной комиссии прокомментировали представление Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий состава ЦИК, передает УНН.

"... если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как Президента Украины, так и Верховной Рады Украины. Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК воспринимать отказывается", - говорится в сообщении.

В Комиссии также отметили, что Центральная избирательная комиссия осуществила все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в одномандатном избирательном округе № 198.

"Однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и во избежание ситуации, которая поставит под угрозу установления легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда по делу № 9901/486/19", - говорится в заявлении.

Напомним, Комитет рекомендовал Раде поддержать представление Зеленского на увольнение членов ЦИК.

Как сообщал УНН, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.

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