У ЦВК рішення Верховної Ради про припинення повноважень “приймають”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Центральній виборчій комісії рішення Верховної Ради про припинення повноважень всіх членів ЦВК приймають. Про це повідомила секретар комисії Наталя Бернацька в коментарі УНН.
“Рішення Верховної Ради приймаємо, звинувачення спростовуємо”, — повідомила співрозмовниця.
Так, сьогодні Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.
Зазначимо, що проект Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК передбачає звільнення всіх членів Центрвиборчкому за поданням Президента України, який вважає, що рішення її членів під час останніх виборів були політично мотивовані й часто не обґрунтовані.
У Центральній виборчій комісії раніше цього тижня прокоментували відповідне подання Президента, закцентувавши, що такі дії несуть за собою і політичну відповідальність, як Президента України, так і Верховної Ради України.
“Комісія готова сприйняти таке рішення. Проте всі звинувачення, які нівелюють факт проведення чесних, демократичних виборів і їх визнання народом України та міжнародною спільнотою, ЦВК сприймати відмовляється”, — заявили в ЦВК.