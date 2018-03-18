В ЦИК РФ заявили, что на их сайт совершены хакерские атаки из 15 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что были зафиксированы DDoS-атаку на сайт комиссии, передает УНН со ссылкой на “Газета.Ru”.
По ее словам, источники атаки исходили из 15 стран.
“Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран”, — сказала Памфилова.
Напомним, в РФ сегодня проходят выборы президента РФ.
Власти России организовали голосование и в оккупированном Крыму.
Украина считает нелегитимным проведение выборов президента РФ на территории аннексированного полуострова.
Президент Украины призвал мировое сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму. Ряд стран уже осудили проведение выборов на территории автономии. В частности, о не признании выборов заявило руководство Европейского Союза.