В ЦИК РФ заявили, что на их сайт совершены хакерские атаки из 15 стран

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 21406 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 27664 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 73204 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 79620 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102468 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109495 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116747 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121991 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146800 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В ЦИК РФ заявили, что на их сайт совершены хакерские атаки из 15 стран

В ЦИК РФ заявили, что на их сайт совершены хакерские атаки из 15 стран

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что были зафиксированы DDoS-атаку на сайт комиссии, передает УНН со ссылкой на “Газета.Ru”.

По ее словам, источники атаки исходили из 15 стран.

“Была атака на сайт ЦИК с 2 до 5 часов ночи, источники атаки — из 15 стран”, — сказала Памфилова.

Напомним, в РФ сегодня проходят выборы президента РФ.

Власти России организовали голосование и в оккупированном Крыму.

Украина считает нелегитимным проведение выборов президента РФ на территории аннексированного полуострова.
Президент Украины призвал мировое сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в Крыму. Ряд стран уже осудили проведение выборов на территории автономии. В частности, о не признании выборов заявило руководство Европейского Союза.

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