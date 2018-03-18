У ЦВК РФ заявили, що на їхній сайт здійснені хакерські атаки з 15 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава Центрвиборчкому РФ Елла Памфілова заявила, що були зафіксовані DDoS-атаку на сайт комісії, передає УНН з посиланням на “Газета.Ru”.
За її словами, джерела атаки виходили з 15 країн.
“Була атака на сайт ЦВК з 2 до 5 години ночі, джерела атаки — з 15 країн”, — сказала Памфілова.
Нагадаємо, в РФ сьогодні проходять вибори президента РФ.
Влада Росії організували голосування і в окупованому Криму.
Україна вважає нелегітимним проведення виборів президента РФ на території анексованого півострова.
Президент України закликав світову спільноту не визнавати результати виборів президента РФ в Криму. Ряд країн вже засудили проведення виборів на території автономії. Зокрема, про не визнання виборів заявило керівництво Європейського Союзу.