В этом году в Киеве запланировано обустройство общественных туалетов в 3 парках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Киеве в 2019 году запланировано обустройство общественными туалетами в парке отдыха в пределах защитной полосы озера “Лебединое”, в парке “Партизанская Слава” и “Совки”. Об этом сообщил Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города “Киевзеленстрой” в ответ на запрос журналиста УНН.
“В 2019 году в рамках капитального ремонта и реконструкции парков и скверов в Киеве запланированы работы с устройством канализации к домикам садовника с туалетами в парке отдыха в пределах защитной полосы озера „Лебединое“ в микрорайоне № 6 жилого массива Позняки, в парке „Партизанская Слава“ в Дарницком районе, в парке „Совки“ в Святошинском районе”, — говорится в ответе на запрос.
Также, обычно общественные уборные обязательно предусмотрены в крупнейших так называемых топ-парках Киева, в частности КО “Киевзеленстрой” были оборудованны общественные уборные в парках “Отрадный”, “Победа”, “Наталка”, “Сырецкий”, “Радуга”, парк с водными объектами вдоль проспекта Генерала Ватутина между проспектом Владимира Маяковского и ул Оноре де Бальзака в Деснянском районе.
Также, в случае поступления финансирования, возможно обустройство согласно плану в 2019-2020 гг. уборных в парке “Молодежный” в Соломенском районе и в спортивно-оздоровительном парке по ул Юрия Шумского, 3 (возле озера Тельбин) в Днепровском районе.
В “Куреневском парке”, например, где КО “Киевзеленстрой” сейчас ведет работы по капитальному ремонту благоустройства парка, общественная уборная находится на балансе коммунального предприятия “Киевводфонд”.
Напомним, в Киеве до конца года планируют дополнительно установить 100 “собачьих туалетов”.