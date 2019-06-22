У цьому році в Києві заплановано облаштування громадських вбиралень у 3 парках

КИЇВ. 12 червня. УНН. В Києві у 2019 році заплановано облаштування громадськими вбиральнями у парку відпочинку в межах захисної смуги озера “Лебедине”, у парку “Партизанська Слава” та “Совки”. Про це повідомило Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” у відповідь на запит журналіста УНН.