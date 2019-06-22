У цьому році в Києві заплановано облаштування громадських вбиралень у 3 парках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Києві у 2019 році заплановано облаштування громадськими вбиральнями у парку відпочинку в межах захисної смуги озера “Лебедине”, у парку “Партизанська Слава” та “Совки”. Про це повідомило Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” у відповідь на запит журналіста УНН.
“У 2019 році у рамках капітального ремонту та реконструкції парків і скверів у Києві заплановано роботи із влаштуванням каналізації до будиночків садівника із вбиральнями у парку відпочинку в межах захисної смуги озера „Лебедине“ в мікрорайоні № 6 житлового масиву Позняки, у парку „Партизанська Слава“ у Дарницькому районі, у парку „Совки“ у Святошинському районі”, — йдеться у відповіді на запит.
Також, зазвичай громадські вбиральні обов’язково передбачені у найбільших, так званих топ-парках Києва, зокрема КО “Київзеленбуд” було облаштовано громадські вбиральні у парках “Відрадний”, “Перемога”, “Наталка”, “Сирецький”, “Веселка”, парк з водними об’єктами вздовж проспекту Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Маяковського та вул Оноре де Бальзака у Деснянському районі.
Також, у разі надходження фінансування, можливе облаштування згідно з планом у 2019-2020 рр. вбиралень у парку “Молодіжний” у Солом’янському районі та у спортивно-оздоровчому парку по вул Юрія Шумського, 3 (біля озера Тельбін) у Дніпровському районі.
У “Куренівському парку”, наприклад, де КО “Київзеленбуд” наразі веде роботи із капітального ремонту благоустрою парка, громадська вбиральня знаходиться на балансі комунального підприємства “Київводфонд”.
Нагадаємо, у Києві до кінця року планують додатково встановити 100 “собачих вбиралень”.