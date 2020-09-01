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В этом году Украина не получит безвиз с Канадой - посол

Киев • УНН

 • 28953 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украине в этом году не стоит ждать получения безвизового режима с Канадой, но вполне возможно добиться заключения Соглашения о мобильности молодежи, которое позволит студентам, в частности, приезжать в Канаду на академический год. Об этом в интервью УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

В этом году Украина не получит безвиз с Канадой - посол

"В этом году не будет безвизового режима. Каждый, кто знаком с тем, как работает Канада с этим вопросом, понимает, что на его решение пойдут не месяцы, а годы, и, пожалуй, долгие годы, ведь страна консервативна в этом вопросе. Но мы над этим работаем, и это точно произойдет. Это произойдет в обозримой перспективе, ведь это нужно и Украине, и Канаде", - сказал посол.

Он уточнил, что на сегодня безвизовый режим для канадцев работает в Украине.

"Что точно будет: мы на финишной прямой в работе над Соглашением о мобильности молодежи. Когда оно будет подписано, это будет означать упрощенный режим поездок для молодых канадцев в Украину и наоборот. Мы на это смотрим, как на двустороннее движение. Чтобы студенты приезжали на семестр, академический год", - заявил дипломат.

По словам Шевченко, соглашение о мобильности молодежи будет предусматривать упрощенное предоставление разрешения на въезд и упрощенное предоставление разрешения на работу.

"Мы рассматриваем и это соглашение, и то, что Канада в последние годы существенно уменьшила время рассмотрения визовых документов, как шаги по достижению нашей цели - полноценный безвизовый режим. Мы это четко доносим до наших канадских партнеров", - добавил посол.

Он также отметил, что Украина имеет шанс получить Соглашение о мобильности молодежи в течение ближайшего года.

Как сообщал УНН, ранее в этом году Канада расширила требования о предоставлении биометрических данных иностранными гражданами из Европы, Ближнего Востока и Африки, подающих заявки на визы для посетителей, разрешение на работу или учебу (за исключением граждан США), постоянное проживание, или просителями убежища или статуса беженца.

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