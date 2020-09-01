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У цьому році Україна не отримає безвіз з Канадою - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україні цього року не варто чекати на отримання безвізового режиму з Канадою, але цілком можливо домогтись укладення Угоди про мобільність молоді, яка дозволить студентам, зокрема, приїжджати в Канаду на академічний рік. Про це в інтерв’ю УНН розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко.

У цьому році Україна не отримає безвіз з Канадою - посол

“У цьому році не буде безвізового режиму. Кожен, хто знайомий з тим, як працює Канада з цим питанням, розуміє, що на його вирішення підуть не місяці, а роки, та, мабуть, довгі роки, адже країна консервативна у цьому питанні. Але ми над цим працюємо, і це точно відбудеться. Це станеться в досяжній перспективі, адже це потрібно і Україні, і Канаді”, — сказав посол.

Він уточнив, що на сьогодні безвізовий режим для канадців працює в Україні.

“Що точно буде: ми на фінішній прямій у роботі над Угодою про мобільність молоді. Коли вона буде підписана, це означатиме спрощений режим поїздок для молодих канадців в Україну і навпаки. Ми на це дивимось, як на двосторонній рух. Щоб студенти приїжджали на семестр, академічний рік”, — заявив дипломат.

Зі слів Шевченка, угода про мобільність молоді передбачатиме спрощене надання дозволу на в’їзд і спрощене надання дозволу на роботу.

“Ми розглядаємо і цю угоду, і те, що Канада в останні роки суттєво зменшила час розгляду візових документів, як кроки з досягнення нашої цілі — повноцінний безвізовий режим. Ми це чітко доносимо до наших канадських партнерів”, — додав посол.

Він також зазначив, що Україна має шанс отримати Угоду про мобільність молоді впродовж найближчого року.

Як повідомляв УНН, раніше цього року Канада розширила вимоги щодо надання біометричних даних іноземними громадянами з Європи, Близького Сходу і Африки, які подають заявки на візи для відвідувачів, дозвіл на роботу або навчання (за винятком громадян США), постійне проживання, або прохачами притулку чи статусу біженця.

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