В церкви в Днепропетровской области, где произошла вспышка COVID-19 среди прихожан, провели обыски

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области установлен 21 случай инфицирования коронавирусом. По факту нарушения санитарных правил в церковной библейской школе полиция Першотравенска открыла уголовное производство и провела обыски с изъятием вещественных доказательств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Павлоградского ОП.