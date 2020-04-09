В церкви в Днепропетровской области, где произошла вспышка COVID-19 среди прихожан, провели обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области установлен 21 случай инфицирования коронавирусом. По факту нарушения санитарных правил в церковной библейской школе полиция Першотравенска открыла уголовное производство и провела обыски с изъятием вещественных доказательств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Павлоградского ОП.
"8 апреля полицейские уголовного розыска под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск и изъяли из помещения школы вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
В ходе обыска были изъяты видеорегистратор наружного наблюдения, журналы посещения, два системных блока, винчестеры, флешносители, карты памяти, документация.
Извлечение информации из электронных носителей происходит при технической поддержке работников киберполиции, после чего будут установлены все обстоятельства правонарушения.
"Следственными Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, что что несмотря на карантин верующие собирались на территории церкви в городе Першотравенске. Сейчас лабораторно установлен 21 случай инфицирования коронавируса среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось о вспышке коронавирусной болезни в городе Першотравенск, эпицентром которой стала церковь "Новое поколение", которая имеет свое представительство и библейскую школу в Першотравенске.