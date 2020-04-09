У церкві на Дніпропетровщині, де стався спалах COVID-19 серед прихожан, провели обшуки

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Серед прихожан церкви "Нове покоління" на Дніпропетровщині встановлено 21 випадок інфікування коронавірусом. За фактом порушення санітарних правил у церковній біблейській школі поліція Першотравенська відкрила кримінальне провадження та провела обшуки з вилученням речових доказів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ВП.