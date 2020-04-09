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У церкві на Дніпропетровщині, де стався спалах COVID-19 серед прихожан, провели обшуки

У церкві на Дніпропетровщині, де стався спалах COVID-19 серед прихожан, провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Серед прихожан церкви "Нове покоління" на Дніпропетровщині встановлено 21 випадок інфікування коронавірусом. За фактом порушення санітарних правил у церковній біблейській школі поліція Першотравенська відкрила кримінальне провадження та провела обшуки з вилученням речових доказів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ВП.

"8 квітня поліцейські карного розшуку під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований судом обшук та вилучили з приміщення школи речові докази", - йдеться у повідомленні.

В ході обшуку були вилучені відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, карти пам’яті, документація.

Вилучення інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого будуть встановлені всі обставини правопорушення.

"Слідчими Першотравенського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що що попри карантинні обмеження віряни збиралися на території церкви у місті Першотравенську. Наразі лабораторно встановлено 21 випадок інфікування коронавірусом серед прихожан церкви "Нове покоління" на Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялося про спалах коронавірусної хвороби у місті Першотравенськ, епіцентром якої стала церква "Нове покоління", яка має своє представництво та біблійну школу у Першотравенську.

Українські Національні Новини

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