В центре столицы идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре Киева идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости Украины, сообщает УНН.
В столице усилены меры безопасности: место проведения Шествия Достоинства огородили, в отдельных местах установлены рамки металлодетекторов, город патрулирует полиция и нацгвардейцы.
На Крещатике отдельные воинские подразделения проводят репетиции. На Майдане Независимости к выступлениям готовятся танцоры и оркестры.
Праздничные мероприятия в центре столицы начнутся в 9:30.
В КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздники.
В День Независимости Украины в Киеве станция метро "Майдан Незалежности" изменит работу, а "Крещатик" будет работать без изменений.
Напомним, в День Независимости Украины 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей.