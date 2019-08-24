В центре столицы идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 68014 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 83260 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125935 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136216 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125347 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127603 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129836 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153107 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151084 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140877 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 134153 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 138461 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 134249 просмотра
Актуальное
В центре столицы идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости

В центре столицы идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости

Киев  •  УНН

 • 7960 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В центре Киева идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости Украины, сообщает УНН.

В столице усилены меры безопасности: место проведения Шествия Достоинства огородили, в отдельных местах установлены рамки металлодетекторов, город патрулирует полиция и нацгвардейцы.

На Крещатике отдельные воинские подразделения проводят репетиции. На Майдане Независимости к выступлениям готовятся танцоры и оркестры.

Праздничные мероприятия в центре столицы начнутся в 9:30.

В КГГА рассказали, где ограничат движение в Киеве на праздники.

В День Независимости Украины в Киеве станция метро "Майдан Незалежности" изменит работу, а "Крещатик" будет работать без изменений.

Напомним, в День Независимости Украины 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 000 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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