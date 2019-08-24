У центрі столиці тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі Києва тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності України, повідомляє УНН.
У столиці посилені заходи безпеки: місце проведення Ходи Гідності огородили, в окремих місцях встановлені рамки металодетекторів, місто патрулює поліція та нацгвардійці.
На Хрещатику окремі військові підрозділи проводять репетиції. На Майдані Незалежності до виступів готуються танцюристи та оркестри.
Святкові заходи у центрі столиці розпочнуться о 9:30.
У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свята.
У День Незалежності України в Києві станція метро "Майдан Незалежності" змінить роботу, а "Хрещатик" працюватиме без змін.
Нагадаємо, у День Незалежності України 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тисяч правоохоронців.