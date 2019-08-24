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У центрі столиці тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності

У центрі столиці тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У центрі Києва тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності України, повідомляє УНН.

У столиці посилені заходи безпеки: місце проведення Ходи Гідності огородили, в окремих місцях встановлені рамки металодетекторів, місто патрулює поліція та нацгвардійці.

На Хрещатику окремі військові підрозділи проводять репетиції. На Майдані Незалежності до виступів готуються танцюристи та оркестри.

Святкові заходи у центрі столиці розпочнуться о 9:30.

У КМДА розповіли, де обмежать рух у Києві на свята.

У День Незалежності України в Києві станція метро "Майдан Незалежності" змінить роботу, а "Хрещатик" працюватиме без змін.

Нагадаємо, у День Незалежності України 24 серпня на території країни планується проведення близько тисячі масових заходів. Публічну безпеку і порядок забезпечуватиме 13 тисяч правоохоронців.

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